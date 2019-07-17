Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç tatilde

Sosyetik Emel Yıldırım, Alaçatı'da tatile çıkan oğlu Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç ile bir mekanda geç saatlere dek eğlendi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 09:21 Son Güncelleme:
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Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç tatilde

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile Ocak 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un kızı Aylin, Erdal Acar'ın Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan ile Nisan 2017'de flört etmeye başlamıştı.

Ağustos 2018'de ayrılmışlar; Aylin, Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Karakaya ile birlikte olmuştu.

Eremcan ile Aylin Koç'un 10 ay sonra barıştığını haziranda yazmıştım. Aşkları tam gaz devam ediyor.

Genç sevgililer Çeşme'de tatilde. Geçtiğimiz akşam Emel Yıldırım ile eğlendiler.

Emel Yıldırım ve oğlu Eremcan Acar

Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç

Halil KALMUK/POSTA


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