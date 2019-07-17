Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç tatilde
Sosyetik Emel Yıldırım, Alaçatı'da tatile çıkan oğlu Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç ile bir mekanda geç saatlere dek eğlendi
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç ile Ocak 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un kızı Aylin, Erdal Acar'ın Emel Yıldırım'dan olan oğlu Eremcan ile Nisan 2017'de flört etmeye başlamıştı.
Ağustos 2018'de ayrılmışlar; Aylin, Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Karakaya ile birlikte olmuştu.
Eremcan ile Aylin Koç'un 10 ay sonra barıştığını haziranda yazmıştım. Aşkları tam gaz devam ediyor.
Genç sevgililer Çeşme'de tatilde. Geçtiğimiz akşam Emel Yıldırım ile eğlendiler.
Emel Yıldırım ve oğlu Eremcan Acar
Eremcan Acar ile sevgilisi Aylin Koç
Halil KALMUK/POSTA