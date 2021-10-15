Eren-14 operasyonlarında bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
15 Ekim 2021, Cuma 15:29 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe kırsalında jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Operasyon düzenlendiği belirtildi.
Bir bölücü örgüt üyesinin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
AA