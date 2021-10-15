Eren-14 operasyonlarında bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe kırsalında jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bir bölücü örgüt üyesinin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

AA