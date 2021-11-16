Türkiye Eren-4 operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Eren-4 operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Türkiye

Eren-4 operasyonu başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

PKK terör örgütüne yönelik Hakkari İlinde 'Eren Kış- 4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi Han Yaylası Operasyonu' başlatıldı.

16 Kasım 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.240 personel görev alıyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası)” Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.240) personel [(80) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.


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