Türkiye 'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi

'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi

Türkiye

'Eren-5' operasyonunda, teröristlerin kullandığı depo imha edildi

Mardin kırsalında sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içinde keskin nişancı tüfeğinin bulunduğu depo, kullanılamaz hale getirildi.

30 Nisan 2021, Cuma 10:27 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ocak'ta, Mardin'de 145 timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Kerboran kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı depo tespit edildi. Depoda yapılan aramada ise keskin nişancı tüfeği ile mühimmat ele geçirildi. Tüfek ve mühimmata el koyulurken, depo ise kullanılamaz hale getirildi.

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)

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