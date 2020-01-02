Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
Trabzon'da 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehir edilen Eren Bülbül yaşasaydı 18 yaşına girecekti.
Trabzon'da 11 ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristler erzak çaldığını ihbar edip, yerlerini güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateş ile şehit olan Eren Bülbül, yaşasaydı 18 yaşına girecekti.
Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözlerini paylaşan Eren Bülbül'ün ölümü herkesi derinden etkilemişti.
Sosyal medyada binlerce kişi Eren'in doğum gününü kutlayarak hafızalara kazınan 'İyi ki varsın Eren' sözlerini söyledi.
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1212646432848666624
https://twitter.com/ZyNbtr/status/1212648434148270080
https://twitter.com/SerkanErsen15/status/1212647890486779904
https://twitter.com/ZARIFBIRINSANNN/status/1212642861348540416
https://twitter.com/ElifSekmannn/status/1212649636713959424