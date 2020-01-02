Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Trabzon'da 11 ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristler erzak çaldığını ihbar edip, yerlerini güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateş ile şehit olan Eren Bülbül, yaşasaydı 18 yaşına girecekti.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözlerini paylaşan Eren Bülbül'ün ölümü herkesi derinden etkilemişti.

Sosyal medyada binlerce kişi Eren'in doğum gününü kutlayarak hafızalara kazınan 'İyi ki varsın Eren' sözlerini söyledi.