Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına "Maçka" ismini verdi. THY, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasını yaptı. Bu haberin ardından Eren Bülbül kimdir? sorusu internette gündem oldu. İşte Kahraman Eren Bülbül hakkındaki bilgiler…

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 günü, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edildi.

Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları 25 Haziran 2019'da Boeing 787 model yeni yolcu uçağına isim verilmesi için Twitter'dan bir anket başlattı.

Ankette önerilen şıklar arasında Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma gibi antik kent isimleri bulunuyor ancak Eren Bülbül'ün ismi yer almıyordu, ancak pek çok Twitter kullanıcısı uçağa Eren Bülbül ismi verilmesi yönünde talep oluşturunca, THY de bu doğrultuda karar aldı. Fakat daha sonra uçağa Eren Bülbül'ün ismi değil, memleketi olan Maçka ismi verildi.