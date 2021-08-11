Eren Bülbül, 4 buçuk yaşından beri Trabzonspor hayranıydı ve büyüdüğünde orada top koşturmanın hayalini kuruyordu ancak henüz bir lise öğrencisiyken şehit olarak toprağa girdi. Eren Bülbül’ün şehadetinden önceki cesur hareketi ise adının herkes tarafından bilinmesine ve unutulmayan isimler arasına girmesine neden oldu…

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EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 4,5 yaşından beri Trabzonspor taraftarı olan şehit Bülbül’ün hayali bir gün Trabzonspor forması giymekti. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde doğduğu topraklar olan Trabzon Maçka’da şehit oldu…

EREN BÜLBÜL KAÇ YAŞINDA VE KİM TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Eren Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hain terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül şehit olduğunda 15 yaşında idi.