Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta seyircinin karşısına çıktı. 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit olan Eren Bülbül’ün hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri 9 ilde gerçekleştirirken, güçlü oyuncu kadrosu da beğeni topladı…

EREN BÜLBÜL’ÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ömer Feyzioğlu, yapımcılığını ise Mustafa Uslu’nun üstlendiği Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde, Rahman Beşel, İsmail Hacıoğlu, Emir Çiçek, Mutlunur Lafçı ve Alayça Öztürk başrolleri paylaşıyor.

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminde iki şehidin hayat hikayesi ile birlikte ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu ve Karadeniz’deki zorlu yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden insanların hayatlarından kesitlerle beyaz perdeye aktarılıyor.

TRT Ortak Yapımı filmde, mavi ve yeşilin eşsiz birlikteliğini gözler önüne seren Karadeniz’deki bir ailenin, insan ve vatan sevgisini her şeyden önde tutan bir subayın hayatından kesitler yer alıyor.

Tüm Türkiye’de 800 sinema ile birlikte, aynı gün yurt dışında Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Danimarka ve Norveç’te vizyona giren TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Belçika'da 5 Ocak, Azerbaycan'da ise 6 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Trabzon, Niğde ve Hatay başta olmak üzere 9 ayrı ilde çekilen filmin çekim süresi ise 12 hafta sürdü.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 4,5 yaşından beri Trabzonspor taraftarı olan şehit Bülbül’ün hayali bir gün Trabzonspor forması giymekti. Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017 tarihinde doğduğu topraklar olan Trabzon Maçka’da şehit oldu…

EREN BÜLBÜL KAÇ YAŞINDA VE KİM TARAFINDAN ŞEHİT EDİLDİ?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Eren Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte hain terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eren Bülbül şehit olduğunda 15 yaşında idi.