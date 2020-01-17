Eren Derdiyok anlaşmayı imzaladı

Göztepe ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

17 Ocak 2020, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Eren Derdiyok anlaşmayı imzaladı

Göztepe ile yollarını ayıran golcü futbolcu Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcu Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve geçen sezon Özbek liginde şampiyon olan Pakhtakor ile anlaşmaya varmıştı.

Eren Derdiyok anlaşmanın ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı.

Tecrübeli golcü kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonu ilk yarısında formasını giydiği Göztepe'de gol atma başarısı gösteremedi.

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