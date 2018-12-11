Eren Derdiyok ıslıklandı

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Porto maçında kaçırdığı gollerden sonra sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı

11 Aralık 2018, Salı 23:15
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Eren Derdiyok ıslıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile sahasında karşılaşan Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok protesto edildi.

Eren, mücadelenin 59. dakikasında ceza sahası içinde müsait pozisyonu gole çeviremeyince sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü futbolcuyu ıslıkladı. 30 yaşındaki futbolcu 14. dakikada da Sofiane Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki uygun durumda topu ağlarla buluşturamamıştı. 

Eren Derdiyok 65. dakikada attığı golden sonra ismi anons edilirken de ıslıklandı. 

İSTANBUL (İHA)

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