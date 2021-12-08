Türkiye Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başlatıldı

Türkiye

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Eren-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur operasyonu başlatıldı. Operasyonda 450 personel görev alıyor.

08 Aralık 2021, Çarşamba 10:04 Son Güncelleme:
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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “EREN KIŞ-12 TENDÜREK ŞEHİT JANDARMA KIDEMLİ BİNBAŞI KIVANÇ CESUR ” Operasyonu başlatıldı.

 Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 450 personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

 Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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