Eren Kış 15 operasyonu başladı! 1440 personel katılıyor

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur