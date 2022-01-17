Türkiye Eren Kış 15 operasyonu başladı! 1440 personel katılıyor

Eren Kış 15 operasyonu başladı! 1440 personel katılıyor

Türkiye

Eren Kış 15 operasyonu başladı! 1440 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış 15-Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1440 personel görev alıyor.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:25 Son Güncelleme:
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Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” Operasyonu başlatıldı. 

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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