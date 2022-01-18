Türkiye 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı! 960 personel görev alıyor...

'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı! 960 personel görev alıyor...

Türkiye

'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı! 960 personel görev alıyor...

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

18 Ocak 2022, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla, Bingöl'de 'Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.



DHA


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