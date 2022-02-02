Eren Kış-18 operasyonu başladı! 1050 personel görev alıyor...

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari'de “Eren Kış-18 (Hakkari - Kazan Vadisi) Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.







