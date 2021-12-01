Türkiye Eren Kış-9 operasyonu başladı! 910 personel görev alıyor!

Eren Kış-9 operasyonu başladı! 910 personel görev alıyor!

Türkiye

Eren Kış-9 operasyonu başladı! 910 personel görev alıyor!

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş' operasyonu başlatıldı. Operasyonda 910 personel görev alıyor.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı ve Iğdır İllerinde “EREN KIŞ-9 (AĞRI - TENDÜREK) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN KELEŞ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (910) personel (77) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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