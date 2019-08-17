2003’ten bu yana Türkiye’de eğitime ve ERG’ye farklı görevlerde katkılar yapan, 2013’ten bu yana da ERG’nin direktörlüğünü üstlenen Batuhan Aydagül, 31 Ağustos 2019 itibarıyla görevinden ayrılıyor.

Batuhan Aydagül, eğitim alanındaki öğrenme yolculuğuna University of Wisconsin Madison’da eğitim politikası çalışmalarında yapacağı doktora ile devam edecek.

Bu değişikliğin ardından ERG Yönetim Kurulu, 2007-2016 yıllarında ERG’de farklı rollerde, 2015 yılında ise bir süre direktör vekili olarak görev yapan Işık Tüzün’ü ERG Direktörü olarak atadı. ERG, ‘Eğitim Gözlemevi’ ve ‘Eğitim Laboratuvarı’ birimleri ve yürütücüsü olduğu Öğretmen Ağı ile beraber çalışmaya devam edecek.