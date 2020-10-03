Ergen erkeklerin kabusu jinekomasti

Bir erkekte, testislerde üretilen hormonlar, ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel değişikliklerden sorumludur. Örneğin yüz kılları, kas gelişimi, sesin derinleşmesi ve penisin uzaması. Erkekler ve kızlar hem androjenleri (erkeklik özelliklerini geliştirmeye ve korumaya yardımcı olan hormonlar) hem de östrojeni (çoğu kadın özelliğinden sorumlu olan bir hormon ) üretirler .

Erkeklerin sistemlerinde çoğunlukla androjen bulunur, ancak aynı zamanda az miktarda östrojen de vardır. Kızlarda meme büyümesine yüksek östrojen seviyeleri neden olur. Normalde ergenlik döneminden geçerken, bir erkeğin androjen üretimi büyük ölçüde artar, östrojen üretimi ise düşük kalır.

Bununla birlikte, bazı erkeklerde ergenlik döneminde meme dokusunun gelişmesine yetecek kadar östrojen üretir. Erkeklerde meme dokusu büyümesi göğsün bir veya iki tarafında görünebilir ve göğüs bölgesi hassas olabilir. Bu, bir erkeğin bir kıza dönüştüğü anlamına gelmez. Yetişkinliğe doğru büyümeye başladığında hormonlarında diğer erkeklere göre değişiklik olduğunu gösterir.

Ergenlik çağına giren erkeklerin yaklaşık yarısının bir veya iki memesinde bir dereceye kadar jinekomasti görülür. Bu durum genellikle birkaç yıl içerisinde düzelir. Kalıcı olması durumu ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Jinekomastinin en yaygın nedeni ergenlik olsa da bazen bazı hastalıklardan veya bazı ilaçların yan etkilerinden kaynaklanabilir. Anabolik steroidler, veya yasa dışı uyuşturucuların kullanılması da hormonal dengeyi bozabilir ve jinekomastiye neden olabilir.







