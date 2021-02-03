Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Bölgede sağanaklar nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı noktalarda yatağından çıktı. Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Ersin Kavakoğlu, sağanak nedeniyle nehrin taştığını söyledi.

Panayır alanındaki binaların su altında kaldığını ifade eden Kavakoğlu, nehrin debisinin artışını sürdüğünü kaydetti.

AA



