Ergenlerde özgüven nasıl geliştirilir?

Ebeveynler, ergen çocuklarının öz güvenini güçlendirici davranışları genellikle farkında olmadan gösterirler. Ancak çocukların öz güveninin zedelendiği zamanlar da çok olur. Bazı anlar, çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak için birer fırsattır. Bu anları kaçırmamak ve çocuklara öz güven aşılamak için kolay yollar da vardır. İşte ergenlik dönemindeki çocuğunuzun özgüvenini geliştirmek için ipuçları…

Kişisel gelişimlerine destek olun

Bir beceride ustalaşmak için mücadele eden gençler, tamamen başarısız oldukları sonucuna varabilir. Matematik konusunda zorluk çeken bir genç, zeki olmadığına karar verebilir. Ya da futbol takımına giremeyen bir genç, sporda asla iyi olamayacağına karar verebilir.

Çocuğunuza, daha iyi olmaya çalışırken aynı zamanda kusurları kabul etmenin mümkün olduğunu gösterin. Kendini kabul etme ve kendini geliştirme arasında sağlıklı bir denge vardır. Kendilerini "aptal" olarak etiketlemek yerine, çocuğunuzun akademik olarak mücadele ederken, daha iyi olmak için çabalayabileceklerini görmelerine yardımcı olun.

Sonuç yerine çabayı övün

Çocuğunuzu bir sınavdan iyi bir not aldığı için övmek yerine , yaptıkları tüm çalışmalar için onu övün. "Oyunda bu beş puanı atarak harika bir iş çıkardın" demek yerine, "Yaptığın her şey karşılığını verdi." Onlara, çok denemenin önemli olduğunu ve her zaman başarılı olmazlarsa sorun olmadığını gösterin.

Yeni hobiler denemesine izin verin

Yeni aktiviteler denemek, gizli yetenekleri keşfetmek ve kendilerine meydan okumak, gençlerin özgüvenini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak birçok genç başarısızlıktan korkar ve kendilerini utandırmak istemez.

Çocuğunuzu yeni bir kulübe katılmaya, bir müzik aleti çalmaya, gönüllü çalışmaya katılmaya veya yarı zamanlı bir iş bulmaya teşvik edin. Yeni becerilerde uzmanlaşmak, kendileri hakkında daha iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır.

Model güveni

Çocuğunuz güven konusunda en çok ne söylediğinize değil, yaptığınız işe göre öğrenecektir. Vücudunuz veya yetenekleriniz hakkında eleştirel ifadelerde bulunmaktan suçlu iseniz, çocuğunuza da aynısını yapmayı öğreteceksiniz.

Cesaret ve güvenle yeni durumlarla nasıl yüzleşeceğinizi modelleyin ve kendinizi sevmenin önemini gösterin.

Gençliğinizde cesur olduğunuz zamanlar veya özgüveninizi geliştirmeye yardımcı olmak için hayatınızda yaptığınız şeyler hakkında konuşun.

