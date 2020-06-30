Ergenlerde saygısızlık nedenleri ve başa çıkma
Uzman Aile Danışmanı ve Psikolog Yeliz Genç Börekçi, ergenlerde saygısızlık nedenleri ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.
30 Haziran 2020, Salı 14:37 Son Güncelleme:
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Psikolog Yeliz Genç Börekçi'nin açıklamaları şöyle:
"18-36 ay arasındaki çocuklar ile ergenlik dönemindeki gençler anne-babalarıyla sık sık tartışabilirler. Yaklaşık 3 yaşından başlayarak 6-7 yaş civarına kadar geçen süre içinde pek çok çocuk, özellikle hemcins ebeveyniyle (kızlar anneleriyle, erkekler de babalarıyla) rekabete girebilir ve sık sık tartışmalara yol açabilirler. Anaokulu ve ilkokul çağlarındaki pek çocuk arkadaşlarıyla kavga edebilir. Genel olarak pek çok çocuk, isteklerinin yerine getirilmesi için hem yaşıtları, hem de büyükleriyle çatışmaya girebilir. Sorunlarını kendi başlarına ve duruma uygun bir şekilde çözümlemeyi öğrenene kadar geçen süre içerisinde çocukların tartışmaya neden olabilecek bazı davranışları, hem yetişkinler hem de yaşıtları tarafından bazen kaba veya küstah olarak nitelendirilebilir. Buna rağmen sürekli olarak kaba ve küstah davranışların sergilenmesi çocuklar için gelişimsel olarak normal ve doğal bir süreç olarak değerlendirilemez."