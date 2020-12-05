Şehrin belirli bölgelerinde yoğunlaşan saldırılar, polis kayıtlarına göre, 1946 senesinden bu yana en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Ülkede, 2018 yılında 285 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayların bu denli yükselmesinde sosyal medyanın büyük rolünün olduğu düşünülüyor. Gençler, çeteler halinde gerçekleştirdikleri saldırılarının video kayıtlarını Facebook, Snapchat, Instagram ve YouTube'da yayınlıyor. Takipçilerinden gelen destekler mahiyetteki tepkiler ve özellikle ‘beğeniler' de bunları daha da fazla şiddete teşvik ediyor. Çoğunlukla yüzleri maskeli olan gençler, işledikleri şiddetin boyutuyla övünüyor.

Bıçaklı saldırı geçen yıla oranla arttı

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre BBC'nin radyo kanalında çalışan Kirsty Lang, olaylara dair kapsamlı bir araştırma yaptı. "Henüz ergenlik çağında olan çocuklarımız, birbirlerini ‘beğeni' almak için öldüresiye bıçaklıyorlar" dedi. ‘Videolara erişimin kolaylığına' dikkat çeken Lang, ‘ülkedeki bıçaklı saldırı oranının, geçen yıla göre yüzde 16 artmış olduğunu' belirtti.