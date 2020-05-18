Ergenlik dönemi öğrenci olmayı zorlaştırıyor

Öğrencinin ergenlik dönemine girmesiyle beraber evde ve okulda zorlu bir süreç başlıyor. Bu dönemde fiziksel ve ruhsal açıdan yaşanan değişimler okul performansı ile doğrudan ilişki içerisinde oluyor. Öğrencinin yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişim, okulda yaşanan uyumsuzluklar, arkadaş ilişkileri ve öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluklar, okul başarısını düşürüyor. Öğrencilerin bu sürecinde ailelere ve eğitimcilere büyük görevler düşüyor.

Ergenlik dönemine giren öğrencilere karşı ailelerin ve öğretmenlerin ergenlik psikolojisi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, “Ailelerin ve öğretmenlerin, bu zorlu süreçte öğrencilere karşı anlayış ve sabır göstermesi gerekiyor. Çocuklarıyla fazla çatışma yaşamadan sorunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Onlar için zor ama geçici olan bu dönemin bir süreç olduğu unutulmamalı. Bu süreci yaşayan öğrencilerimizin aileleri ve öğretmenleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Onlara bunun geçici bir dönem olduğunu söylüyoruz ve destek olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başarı düzeyi düşüyor

Ergenlik döneminde öğrencinin artık ebeveyne bağımlılıktan kurtulup kendi kimliğini bulmak istediğini vurgulayan Ferhan Uz Güçlü, “Ergenlik dönemi ile başlayan farklılaşmaları, ailelerin ve öğretmenlerin soğukkanlı ve kabul edilebilir karşılamaları gerekiyor. Bu dönemde onların birer birey olduğunu unutarak yıkıcı eleştirilerde ve öğrencinin kendine olan güven ve inancını zedeleyici yorumlarda bulunmamalılar. Genelde bu dönemde öğrencilerin başarı düzeyinde bir düşüş gözlemliyoruz. Fakat eğitimcilerimize öğrencileri değerlendirirken bu dönemi göz önünde bulundurmaları gerektiğini söylüyoruz. Bu dönemde aileler ile eğitimciler arasındaki iletişim kuvvetli olmalı ve doğru bir iletişim kurulmalı” diye konuştu.

Gençleri taktir edin

Ergenlik döneminde gencin bütün sorumluluklarını üstlenmesinin sağlanması gerektiğini, aksi takdirde kişilik gelişiminin ve özgüveninin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyen Güçlü, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerin bu dönemde mutlaka bir hedefi olmalı. Aileler de bu dönemde gencin olumlu yönlerini destekleyerek ‘Hiç ders çalışmıyorsun!’ yerine ‘Geçen hafta matematik sınavına ne güzel çalıştın, sonucu da güzeldi’ şeklinde cümleler kurarak dersler ve okul konusunda takdir etmeli.”

Sınav kaygısı yaşayan çocuklar için öneriler18-22 yaş arası online derslerde kopukluk yaşıyor