Ergenlik hayatın getirdiği normal süreçlerden biri. Ancak son yıllarda ilaçlar ve dengesiz beslenme hormon bozuklukları, erken ergenliğe neden oluyor. Vücudun çocuk yaşta erken gelişmeye başlaması ve ergenlik belirtilerinin erken görülmesi hormon bozukluklarının neden olduğu durumların başında geliyor. Bu sorunların başında da hem erkek hem de kızlarda aşırı kıllanmanın başlaması.

Aşırı kıllanma neden olur?

Erkekler açısından her ne kadar doğal bir süreç olarak görülse de aşırı kıllanma kızları ve kadınların en çok şikayet ettiği sorunların başında geliyor. Bir kadının vücudunda ve yüzünde çıkan aşırı veya istenmeyen kıllar, hirsutizm denilen bir durumun sonucudur.

Kadınlar, testosteron da dahil olmak üzere normalden daha fazla androjen seviyesinden dolayı aşırı vücut veya yüz kılları geliştirir. Tüm kadınlar androjen üretir, ancak seviyeler tipik olarak daha düşüktür. Bazı tıbbi durumlar bir kadının çok fazla androjen üretmesine neden olabilir. Bu da, erkek tipi kıllanmaya ve kalın ses gibi diğer erkek özelliklerine neden olabilir.

Kızlarda ve kadınlarda Hirsutizm belirtileri, yüzde (bıyık gibi), koltuk altlarında ve genital bölgelerde aşırı kıllanma olarak görülür.

Vücuttaki tüylenmeyi arttıran hastalıklar

Hormonal dengesizliklerin yanında bir takım rahatsızlıklar da kadınlarda aşırı tüylenmeye neden olabilmektedir.

Böbreküstü bezi hastalıkları gibi androjen hormonunun fazla salgılanmasına neden olan hastalıklar.

Yumurtalık tümörü veya kistleri

Tiroit hastalıkları sonucu östrojen hormonunda yaşanan dengesizlikler

Hipofiz bezi hastalıkları

Polikistik over sendromu

Mutlaka uzman bir doktor değerlendirmeli

Kızlarda ve kadınlarda Hirsutizm belirtileri, üst dudakta, çenede, yanak bölgesinde ve meme başlarında veya alt karın bölgesinde önemli miktarda kıllanma fark edebilir.

Daha ileri hirsutizm kılların sırt, omuz, göğüs ve üst karın bölgesinde büyümesine neden olur ve genellikle ergenlik döneminde başlar. Hirsutizm ergenlikten önce veya sonra başlarsa, nedeni hormonal problemlerle ilgili olabilir ve uzman bir doktor belirtileri değerlendirmelidir.