Ergenlik dönemine giren çocukların vücut yapılarında birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişikliklere bağlı olarak bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Eğer siz de ergenlik döneminde aşırı terleme ve ter kokma nedenlerini merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.

Ergenlik döneminde aşırı terleme ve ter kokma normal mi?

Ergenlik başlamadan önce, ortalama 6-8 yaşlarında, böbrek üstü bezinden zayıf androjenik etkiye sahip hormonlar salgılanır. Bu hormonlar testosteron kadar güçlü etkisi olmayan hormonlardır. Ancak cilt altındaki, özellikle koltuk altındaki ter ve yağ bezlerinin sayıca ve hacim olarak artmalarına neden olurlar. Terleme artar ve özel bir kokusu vardır.

Bu hormonlar alında, bazen burun üstünde ve göğüste az sayıda sivilce gelişimine yol açabilirler. Bu sivilceler eğer enfekte olmazlarsa kendiliğinden geçerler. Bu nedenle çocukların yüz ve vücut temizliği ile ilgili alışkanlıkları çok önemlidir.



