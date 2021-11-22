Ergenlik döneminde kurulan sanal ilişkiler

Teknolojinin ilerlemesiyle internet adeta elimiz ayağımız oldu. Pandeminin de etkisiyle artık neredeyse internetle yaşıyor hale geldik hepimiz. Çocuklar için de durum pek farklı değil aslında. Onlar da iletişimlerini internet aracılığıyla kuruyorlar.

Ergenler arkadaşlarıyla iletişim kurmak için cep telefonu, sosyal medya gibi araçlar kullanıyorlar. Bu durum yeni bir dil ve kültürü de beraberinde getiriyor. Bizim için bu durum yeni ve garip olsa da gençlerin iletişim yolu internet. Onlar yüz yüze iletişim noktasında zorlanabiliyorlar. Bu durum, yüz yüze iletişime alışmış yetişkinlere garip gelse de ergenler için son derece doğal bir durum. Ancak bazı riskler de barındırıyor.

Sanal ortamlarda kişinin kendini olduğundan farklı göstermesi oldukça yaygın bir durum. Sanal dünya gerçek hayatta istediği gibi olamayan kişiler için yeni bir kimlik yaratma mecrası olabiliyor. Çeşitli açılardan sorun yaşayan çocuklar için bir güç ve cesaret gösterisi imkânı veriyor. Bu yüzden kurulan ilişkiler saldırganlık, taciz, zorbalık gibi tehditlere daha açık hale gelebiliyor.

AİLELERE ÖNERİLER:

Doğru rol model olun. İnternet kullanımınızı azaltmaya çalışın. Çocuğa telefonu bırak derken sizin internet başında olmanız onun için pek bir şey ifade etmiyor.

Riskler hakkında bilgilenin, bilgilendirin.

İnterneti tamamen yasaklamak doğru bir yol değil. Bunun yerine kontrollü ve doğru kullanmak konusunda bir anlaşmaya varmak daha uygun.

Sanal ortamda kurduğu ilişkilerle ilgili baskı yapmanız, çocuğunuzun yalan söylemeye veya bu ilişkilere daha da sarılmasına yol açabilir. Bu arkadaşlarla ilgili konuşurken eleştiriden ve yargılamadan uzak durun. Çocuğunuzun ihtiyacını anlamaya çalışın.

Sosyal medya paylaşımlarını takip edin. Ancak yargılamayın, müdahale etmeyin. Sessiz takipçi kalın.

Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerini destekleyin. Sosyalleşmesi, arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi önemli. İlgilendiği bir sporu yapmasını, bir sanat dalıyla uğraşmasını teşvik edin.

Ebeveyn olarak siz çocuğunuza saygılı davranın ki saygısız davranışın ne olduğunu tanıyabilsin.

Bir problemle karşılaştığında size anlatabilmesi için sizden korkmaması gerekir. Bu yüzden olumlu iletişim her şeyin başı. Her ne olursa olsun onun yanında olacağınız mesajını vermeniz çok önemli.



