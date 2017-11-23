Ergenlik döneminde öğretmen ve aile ilişkisi kuvvetli olmalı

Öğrencinin ergenlik dönemine girmesiyle beraber evde ve okulda zorlu bir süreç başlıyor. Bu dönemde fiziksel ve ruhsal açıdan yaşanan değişimler okul performansı ile doğrudan ilişki içerisinde oluyor. Öğrencinin yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişim, okulda yaşanan uyumsuzluklar, arkadaş ilişkileri ve öğrenciye yüklenen aşırı sorumluluklar, okul başarısını düşürüyor. Öğrencilerin bu sürecinde ailelere ve eğitimcilere büyük görevler düşüyor.









Ergenlik dönemine giren öğrencilere karşı ailelerin ve öğretmenlerin ergenlik psikolojisi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirten

Uğur Koleji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü

Ferhan Uz Güçlü

,

“Ailelerin ve öğretmenlerin, bu zorlu süreçte öğrencilere karşı anlayış ve sabır göstermesi gerekiyor. Çocuklarıyla fazla çatışma yaşamadan sorunların üstesinden gelmeye çalışmalılar. Onlar için zor ama geçici olan bu dönemin bir süreç olduğu unutulmamalı. Biz Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak bu süreci yaşayan öğrencilerimizin aileleri ve öğretmenleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Onlara bunun geçici bir dönem olduğunu belirtiyoruz ve destek olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz

” dedi.





ERGENLİK DÖNEMİNDE BAŞARI DÜZEYİ DÜŞÜYOR





Ergenlik döneminde öğrencinin artık ebeveyne bağımlılıktan kurtulup kendi kimliğini bulmak istediğini vurgulayan

Ferhan Uz Güçlü, “

Ergenlik dönemi ile başlayan farklılaşmaları, ailelerin ve öğretmenlerin soğukkanlı ve kabul edilebilir karşılamaları gerekiyor. Bu dönemde onların birer birey olduğunu unutarak yıkıcı eleştirilerde ve öğrencinin kendine olan güven ve inancını zedeleyici yorumlarda bulunmamalılar. Genelde bu dönemde öğrencilerin başarı düzeyinde bir düşüş gözlemliyoruz. Fakat eğitimcilerimizden öğrencileri değerlendirirken bu dönemi göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtiyoruz. Bu dönemde aileler ile eğitimciler arasındaki iletişim kuvvetli olmalı ve doğru bir iletişim kurulmalı

” dedi.





BİRLİKTE İDEAL VE HEDEFLER BELİRLEYİN





Ergenlik döneminde gencin bütün sorumluluklarını üstlenmesinin sağlanması gerektiğini aksi takdirde kişilik gelişiminin ve özgüveninin olumsuz yönde etkileneceğini söyleyen

Ferhan Uz

Güçlü,

sözlerine şöyle devam etti;

‘‘Öğrencilerin bu dönemde mutlaka bir hedefi olmalı. Ailelerde bu dönemde gencin olumlu yönlerini destekleyerek “Hiç ders çalışmıyorsun!” cümlesi yerine “Geçen hafta matematik sınavına ne güzel çalıştın, sonucu da güzeldi” şeklinde cümleler kurarak dersler ve okul konusunda takdir etmelidir’’ dedi.



