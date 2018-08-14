Cilt pürüzü ve siyah nokta problemi yaşayan, karma ve yağlı ciltlerin günlük kullanımına uygun olarak geliştirilen Sébium Foaming Gel, cildi kir, yağ ve makyajdan derinlemesine arındırıyor.

Özel olarak geliştirilen Fluidactiv™ patenti ve içeriğindeki bileşenler sayesinde cildin yağ dengesini, cildi kurutmadan düzenliyor.

Yüksek cilt toleransına ve parfümlü bir formüle sahip olan Sébium Foaming Gel, köpürtülerek ve sonrasında iyice durulanarak uygulanıyor.

Bioderma Sébium Foaming Gel,

500 ml, Fiyatı: 94,50 TL

200 ml, Fiyatı: 59,50 TL