Ergenlik döneminde sivilceye neden olan bakım hataları

Cilt tipine uygun güneş kremi kullanmamak

Cildinizi güneşe karşı korumak önemli olsa da, belirli güneş koruyucu türleri akne oluşumuna katkıda bulunabilir. Bazı güneş koruyucu formüller, cildi tahriş edip çatlaklara neden olabilen yağ bazlı organik filtreler kullanır. Kaçınılması gereken diğer güneş kremleri, gözenekleri tıkayabilen ve size lekeler ve siyah noktalar verebilen ağır ve komedojenik ürünlerdir. Cildinizi korumanın en iyi yolu, geniş spektrumlu bir SPF içeren gündüz bakım kremini tercih etmek ve her zaman temiz cilde uygulamaktır.

Gözlükleri yeterince temizlememek

Gözlük taktığınız alanda sık sık sivilce oluşuyorsa muhtemelen çerçeveleri temizlemeyi unutuyorsunuz. Doktorlar, burun köprüsü gibi sivilce için sorunlu alanlarınızı belirlemenizi ve çerçevelerinizin o bölümünü günde bir kez temizlemenizi önerir. Gözlükleriniz çok sıkı da olabilir ve ölü deri hücrelerini tekrar gözeneklere iterek gözeneklerinizi tıkıyor olabilir. Gözlüğünüzün uyumunu ayarlamak, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Yüzü çok fazla yıkamak

Cildinizi temizlemek sivilceyle mücadelede ve sivilceyi önlemede önemli bir adımdır ancak aşırı yıkama tam tersini yapabilir. Dermatologlar, cildin çok fazla temizlenmesinin dengeyi bozabileceğini söyler. Fazla yağı kurutmaya yardımcı olmak için tasarlanmış çok fazla ürün kullanmak cildinizi aşırı kurutabilir ve yağ bezlerinizin daha fazla yağ üretmesine ve daha fazla sivilce çıkmasına neden olabilir.

Yanlış şampuan seçimi

Saçınızı pürüzsüzleştirmenize yardımcı olan bazı saç bakım ürünleri de sivilceye neden olabilir. Şampuanlar, saç kremleri ve şekillendirici ürünler saç çizginiz boyunca ve alnınızda farklı sivilce türlerine neden olabilir. Bu ürünler yüzünüze bulaşırsa gözeneklerinizi tıkayabilir ve cildinizi tahriş edebilir.

Sıcak suya maruz kalmak

İnsanlar duş alırken genellikle ciltleri için çok sıcak su kullanırlar. Sıcak su cildimizi çok tahriş eder ve cildin bariyerine zarar verebilir. Ayrıca ciltteki doğal yağları eritip yıkayarak kurutur ve tahriş edebilir.

Spor yaptıktan hemen sonra yüzü yıkamak

Spor salonundan sonra düzenli olarak duşu atlamak egzersiz sonrası sivilceye neden olabilir. Ciltte oluşan bakteri gözenekleri tıkayabilir ve çatlaklara neden olabilir. Dermatologlar, birikmiş olabilecek ter, yağ ve kiri temizlemek için antrenmandan hemen sonra duş almanızı önerir.





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