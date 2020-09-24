Bir kez daha söylemekte fayda var: Vücudunuzda, özellikle göğüs bölgenizde daha önce görmediğiniz bir kırmızı noktaya rastladıysanız uzmanlara göre bunlara "ruby noktası" deniyor. Genellikle 40-45 yaş arası yetişkinlerde görülüyor.

Ancak bazen ergenlik çağında da bu noktalara rastlanabiliyor. Genellikle göğüs ve kol bölgesinde görülen bu kırmızı noktacıklar, kılcal damar genişlemesinden dolayı ortaya çıkıyor ve damar sistemindeki sorunun habercisi oluyor. Zaman zaman cilde yayılmış olarak da beliriyor. Ancak bu noktalar belirli küçük bir noktada yoğunlaşmışsa iyi huylu tümör olmaları da mümkün.

Genellikle zararsız

Merak etmeyin. Bu noktalar kanserojen değiller ve büyük bir sorun teşkil etmezler. Genellikle göze hoş gözükmezler ve çoğunlukla basit bir operasyonla vücuttan alınırlar. Yine de endişelendiğiniz bir durum varsa doktorunuzla görüşmenizde fayda var.

Ruby noktaları bir seansta lazer tedavisiyle çıkarılabilir. Tedavi gördükten sonra kırmızı noktalar kurur ve kaybolur. Daha büyük kırmızı noktacıkları kaldırmak birkaç seans sürebilir. Tedavide cilt iyileşene kadar bu noktalarda patlamalar görülebilir.





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