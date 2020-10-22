Ergenlik dönemindeki aknelerin nedeni bağırsaklar olabilir

Tüketilen sağlıksız ve yağlı yemekler, iş, okul ya da evde yaşanan stres, hormonal bozukluklar akne oluşumunda rol oynuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının bozulmasının vücudu çok yönlü ve olumsuz etkilediğini gösteriyor. Akneler aslında bağırsak florası bozukluklarının en önemli göstergesi olabiliyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, bağırsak florası bozukluklarının akne oluşumuna etkileri ve sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi verdi.

Bağırsak sağlığını da etkiliyor

Akne oluşumunun temel sebebi; cilt gözeneklerinin, sebum (cilt yağı) ve bakterilerle tıkanıp inflamasyon oluşturması. Akne oluşumundaki alt faktörler; hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar, beslenme düzeni, duygu durum bozuklukları ve bağırsak florası düzensizlikleri. Son yıllarda yapılan çalışmalar bağırsak sağlığının sadece sindirim sistemi değil, bağışıklık sistemi, psikoloji, kilo yönetimi ve hatta cilt sağlığı üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Beslenme ve bağırsak florası bozuklukları; buna bağlı olarak bağırsak geçirgenliğinin artması ve sistemik inflamasyonun şiddetlenmesi akne oluşumunun alt yapısını oluşturur. Bağırsak florası düzensizliklerine bağlı “SIBO” (ince bağırsak florasındaki bakteriyel çoğalma) ve “Leaky Gut” yani sızdıran bağırsak sendromu vücut inflamasyonunu şiddetlendiren hastalıklar olmaları nedeniyle; başta akne olmak üzere pek çok cilt hastalıklarına neden olur. Tüm bu nedenlerden dolayı; sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilt için sağlık bir sindirim kanalı ve bağırsak florasına sahip olmak gerekir. Bunu sağlayabilmek için başta beslenme düzenin değiştirilmesi şart.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için...

Tahıl (gluten), süt ürünleri (laktoz, kazein) ve sofra şekeri beslenmeden çıkarılmalı. Yapılan çalışmalar özellikle süt ürünleri ve akne arasında direkt bir ilişki buldu. İnflamasyonu şiddetlendiren etkiye sahip Omega-6 yağ asitleri de yine tüketilmemeli.

Karaciğer sağlığına özen göstermek gerek. Karaciğeri korumak için beslenmede; rezene, enginar, zencefil, elma, koyu yeşil yapraklılar, zerdeçal, sarımsak, soğan ve brokoliye yer verilmeli.

Sağlıklı yağ asitlerine beslenmede yer verilmesi gerek. Bunlar için de; keten tohumu, avokado, balık, gezen hayvanın sütünden yapılmış tereyağı ve yağlı tohumlar sıklıkla tüketilmeli.

Elzem yağ asitlerinden gamma linoleik asit (GLA) içeren çuha çiçeği yağının akne tedavisinde etkili olduğu bilinir.

Kişinin çinko düzeyinin uygun aralıkta olması gerekir. Yara iyileşmesi ve buna bağlı olarak aknenin iyileşebilmesi için çinko değerleri en elverişli düzeyde olmalı. Kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, serbest gezen hayvan etleri, mantar, nohut, ıspanak güçlü birer çinko kaynağı.

Dengeli bağırsak florasına sahip olmak; bunun için başta candida olmak üzere zararlı mikroorganizmaları bağırsak florasından uzaklaştırmak akne tedavisinin bir parçası. Bunun için lif alımını arttırmak, probiyotik destek almak, Hindistan cevizi yağına beslenmede yer vermek bağırsak florasını düzenlemek adına son derece önemli.





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