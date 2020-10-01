Ergenlik döneminden kalan sivilce izleri nasıl yok edilir?

Akne, vücutta hormonsal bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkar. Hormonlarınızdaki herhangi bir değişiklik, bezlerin normalden daha fazla yağ üretmesine neden olur ve bu da cilt gözeneklerinizin tıkanmasına ve bakterilerin büyümesine neden olur.

Yüzünüzde ergenlik döneminin izleri hala duruyor mu? Bu durumun çok can sıkıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evde sivilce izleri için doğal yöntemler arayanlara basit tarifler verdik. Ancak bu tarifleri uygulamadan önce mutlaka cilt hassasiyetinizi ölçmeniz gerekir. Tarifleri hazırladığınızda ilk olarak bileğinize sürerek test edin. Herhangi bir kızarıklık veya alerji durumu olmazsa cildinizde deneyebilirsiniz.

İşte sivilce izleri için doğal yöntemler...

Aloe vera

Aloe Vera, anti-enflamatuardır ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle akne izi tedavisinde harika bir araçtır.

Gerçek aloe vera yaprağına ihtiyacınız olacak.

Kesip açtıktan sonra jeli alın.

Jeli yaralara uygulayın ve masaj yapın.

30 dakika bekletin ve durulayın.

Günde 2 veya 3 kez tekrarlayın.

1 yemek kaşığı aloe vera jeli ile 2 veya 3 damla çay ağacı esansiyel yağını karıştırın.

Yaraya uygulayın.

10 ila 15 dakika sonra soğuk suyla durulayın.

Günde bir kez kullanın.

Limon doğal bir ağartıcı işlevi görür. Cildinizdeki her türlü yara izini hafifletmeye yardımcı olur.

Ölü cilt hücrelerini temizler, yeni cilt hücresi büyümesini destekler ve cildin elastikiyetini artırır.

Parmak uçlarınız veya pamuklu çubuk kullanarak doğrudan yaraların üzerine taze limon suyu uygulayın.

10 dakika beklettikten sonra suyla durulayın.

Günde 1 veya 2 kez tekrarlayın.

Limonlu bal

Eşit miktarda limon suyu ve balı karıştırın.

Yara izlerine uygulamak için pamuk kullanın.

10 ila 15 dakika bekletin.

Suyla yıkayın ve kurulayın.

Günde bir kez tekrarlayın.

1 tatlı kaşığı limon suyunu 1 tatlı kaşığı E vitamini yağıyla karıştırın.

Yatmadan önce sivilce izlerinize uygulayın.

Ertesi sabah yıkayın.

Her gün tekrarlayın.

Hindistancevizi yağı

Zengin bir E vitamini ve yağ asitleri kaynağıdır.

Hindistan cevizi yağını cilde sürün

Yara izlerine ılık hindistan cevizi yağı sürün

Yara izlerine 5 ila 10 dakika masaj yapın

Bir saatliğine ayrıl

Ilık suyla durulayın

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ile lavanta yağını karıştırın

Elmalı bölgeye ve birkaç dakika masaj yapın

20-30 dakika bekletin

Ilık suyla durulayın

Birkaç hafta boyunca günde bir veya iki kez tekrarlayın





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