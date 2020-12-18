Ergenlik Ergenlik döneminden kalan sivilceleri sıkmayın uyarısı

Ergenlik döneminden kalan sivilceleri sıkmayın uyarısı

Ergenlik

Ergenlik döneminden kalan sivilceleri sıkmayın uyarısı

Sivilceler genellikle vücudumuzun en çok yağ salgısının arttığı ergenlik döneminde meydana gelir. Artan yağ salgıları sonrası oluşan yağ bezelerinin iltihaplanması durumudur. ünlü Rus doktor Aleksandr Myasnikov, sivilceleri sıkmanın ölümcül sonuçları neden olabileceğini açıkladı.

18 Aralık 2020, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Rossiya 1 televizyonundaki bir programda konuşan Myasnikov, sivilceleri sıkmanın tehlikelerini anlatırken Rus besteci Aleksandr Skryabin'in yaşadığı acı sonu anımsattı.

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Skryabin'in 43 yaşındayken üst dudağındaki sivilceyi sıkarak o bölgede sepsis oluşmasına neden olduğunu anlatan Myasnikov, Rus bestecinin bir hafta içinde hayatını kaybettiğini söyledi.


Günümüzde birçok kişinin antibiyotik kullanması nedeniyle sivilcelerin patlatılmasının ölümcül olabileceği uyarısı yapan Myasnikov, "Vücudun antibiyotik alışkanlığı, tehlikeli mikroplarda bunlara karşı direnç geliştiriyor, bundan dolayı sepsis oluştuğunda ilaçlar işe yaramayabilir ve hasta ölme riski taşır" ifadelerini kullandı.


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