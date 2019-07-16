Ergenlik kaç yaşında başlar?

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe atılan ilk adımdır. Ergenlik kızlarda 9-13, erkeklerde ise 10-15 yaşlarında ilk olarak başlar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı, bireyde ruhsal olarak da çok fazla değişim görülebileceğini, özellikle çocuğun bulunduğu aile ortamı ve arkadaş ortamının ergenliğe çok büyük etkisi olacağına dikkat çekiyor.

HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL DEĞİŞİKLİK YAŞANIR

Ergenlik bir anda oluşmaz. Ergenliği çok kolay atlatabilenler varken, çok zor geçirenler de bulunmaktadır. Ergenliğe giren bireylerde hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak vücutlarında bazı değişiklikler olur.

ERGENLİĞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ergenliğin belirtileri kızlarda ve erkeklerde birbirinden farklıdır. İlk olarak kızlarda dümdüz olan göğüs bölgelerinde hafif büyüme görülmeye başlar. Vücutlarının bazı bölgelerinde tüylenme, boyun uzaması, ses tonunun değişmesi, vajinasından akıntı gelme ve en son da östrojen hormonu salgılamaya başlamasıyla birlikte adet görmeye başlarlar.

Erkek çocuklarında ise daha farklı belirtiler görülmektedir. Ses tonunun çok kalınlaşması, vücudunun kaslanması, boyunun uzaması, ellerinin ve ayaklarının büyümesi, vücudunun kıllanması ve en sonda da testosteron hormonunun salgılanmasıyla birlikte sperm üretirler.

Hürriyet Aile