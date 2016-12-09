Ergenlikte görülen akne kısa sürede tedavi edilemiyor

Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen "9. Dermatoloji Kış Okulu" Antalya’da başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilsel İlter, Dermatoloji Kış Okulu kapsamında düzenlenen basın toplantısında cilt hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi.

"GENELLİKLE ERGENLİK DÖNEMLERİNDE GÖRÜLÜYOR"

Bu hastalıklardan aknenin genellikle 13-20 yaşlarında, ergenlik döneminde görüldüğünü belirten ve aknenin, kişinin sosyalleşmeye başladığı yaşta görülmesinin önemli olduğunu vurgulayan, ayrıca bu dönemde gençlerin arkadaşlık ortamlarının çok önemli olduğunu ifade eden Nilser İlter, "Bizim çok önemsediğimiz bir deyimimiz var, ’Akne hem kalpte hem yüzde iz bırakıyor’. Bu nedenle yakalandığı zaman mutlaka ama mutlaka tedavi edilmeli" dedi.

"TEDAVİ MUTLAKA EHİL ELLERDE OLMALI"

Ailelerin çocuklarını tedavi ettirmek konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine dikkati çeken İlter, şöyle konuştu: "Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, akneyi kimin tedavi edeceğidir. Tedavi mutlaka ehil ellerde olmalıdır. Tabii ki tedavi edecek kişinin dermatoloji uzmanı, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı olması gerekir. Böyle bir kişiye müracaat edildiği zaman aknenin en doğru tedavisi yapılacaktır. Akne tedavisi konusunda çok değişik yönlendirmeler oluyor. Medyada, piyasada yer alan pek çok reklam var, değişik maskeler, lazerlerle ilgili. Aknenin bir hafta, 10 gün, bir ay içerisinde tedavi edilebileceğine dair vaatler olabiliyor. Oysa böyle bir şey mümkün değil. Akneyi bir hafta 10 günde tedavi edebilecek bir ajanımız yok."

"LAZER VEYA MASKE İLE AKNE TEDAVİ EDİLEMEZ"

Aknenin ilaçla tedavisinin mümkün olduğuna işaret eden İlter, lazer, maske ve kozmetikle aknenin tedavi edilemeyeceğini vurguladı. İlter, "Bunlar kullanılmasın demiyoruz. Bunlar akne tedavisine yardımcılar ama asla tek başına tedavi edici değiller" dedi.

"CİLT HASTALIKLARI UZMANINA MÜRACAAT EDİLMELİ"

Aknenin kadınlarda 24-25 yaşlardan sonra da ortaya çıkabildiğine değinen İlter, şunları kaydetti: "O zaman da bu dönemde kullanılan kozmetikler suçlanabilir ya da hormonal değişikliklerden dolayı akne ortaya çıkabilir. Bu kişiler de mutlaka, direkt olarak cilt hastalıkları uzmanına müracaat etmeliler. Aknenin herhangi bir şekilde cilt bakımı gibi basit bir yöntemle tedavi edilmesi mümkün değil. Akne ciddi bir hastalık gibi ele alınmalı. Hatta son zamanlarda aknenin kronik bir hastalık olduğu düşünülüyor. Bu nedenle tedavi bittikten sonra da özel birtakım ajanlarla idame dediğimiz tedavinin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz."

Kış okulunda, cilt kanserleri, bağ dokusu hastalıkları, sedef hastalığı, pediatrik dermatoloji gibi başlıklar ele alınacak.