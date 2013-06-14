Ergenlikte melanom riski artıyor

Erkeklerde yüz ve gövdede, kızlarda ise bacak ve kalçalarda daha sık görülen malign melanomdan korunmak için bilinçli güneşlenmek, solaryumdan kaçınmak, kendi kendine deri muayenesi yapmak ve düzenli doktor takibi büyük önem taşıyor.

Özellikle 15-19 yaş grubundaki gençlerde cilt kanserlerinin arttığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sıdıka Kurul, “Güneş ışınlarının cildi etkilemesiyle değişik derecelerde DNA hasarı ortaya çıkar. Bu hasar, çeşitli mekanizmalarla onarılmaya çalışılır. Hasarın onarılamaması sonucunda mutasyonlar meydana gelir. UVA ve UVB’nin etkilediği deri tabakalarında oluşan mutasyonlar ise kanser oluşumunu tetikler. Bunların içinde en önemli olanı ise malign melanomdur” dedi.

MALİGN MELANOM RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

UV ışınları: Tüm çalışmalar; bebeklik, çocukluk veya ergenlik dönemlerinde güneş yanığı geçiren kişilerin melanom riskinin ömür boyu yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle açık tenli, mavi/yeşil gözlü ve güneşte kaldığı zaman cildi hemen kızaran kişiler ciddi oranda melanom riski taşıyor. Çocuklukta bir kez yüksek dozda güneş ışınına maruz kalma sonucu oluşan ve su toplamasının eşlik ettiği güneş yanığı, malign melanoma yol açabiliyor. Çocuklukta ve ergenlikte bu şekilde güneş yanığı geçiren kişinin hayatı boyunca melanoma yakalanma riski, geçirmeyenlere oranla 2 kat fazla.

Benler: Doğuştan var olan doğum lekeleri veya erken çocukluk döneminde gelişen melanositik lezyonlar (benler), anormal görünümlü benler ve güneş lekeleri melanom açısından risk olarak kabul ediliyor. Ancak melanom öncüleri olarak potansiyel rolleri hala tartışılıyor.

Kişisel ve ailesel özellikler: Melanom hastalarının % 10’unda ailede melanom öyküsü bulunuyor. Bir veya daha fazla birinci derece akrabada melanom görüldüğünde risk artıyor.

ÇOCUĞUNUZU GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN

Yaz aylarında ciltleri güneş ışınlarından kolaylıkla etkilenen bebek, çocuk ve gençler için korumanın önemini vurgulayan Kurul, güneşe maruz kalma süresi arttıkça cilt kanserlerine yakalanma ihtimalinin de o oranda arttığını söyledi.

Kurul, "Özellikle yaz aylarında açık alanlardaki sosyal aktivitelerde ve deniz kenarında mutlaka güneş koruyucuları kullanılmalıdır. Bu ürünlerin UVA ve UVB’ ye karşı etkili olduğuna, suda ve terleme ile koruyucu özelliklerini yitirmediğine dikkat edilmeli. Yüz ve ellere 30 faktörün üstünde koruyucu krem sürmek, güneş gözlüğü kullanmak, geniş kenarlı şapka, uzun kollu giysiler ve uzun paçalı pantolon giymeye dikkat etmek deri kanserinden korunmada en önemli hususlar. 11:00-15:00 saatleri arasında kapalı mekanlarda kalmak korumanın en etkin yoludur. Ayrıca tüm cilt düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve herhangi bir lezyonun ortaya çıkması halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.