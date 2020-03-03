Sağlıklı beslenme her yaşta önemlidir. Ancak özellikle de çocukluk ve gençlik dönemlerindeki beslenme alışkanlıkları yetişkinlik dönemi sağlığı ve kronik hastalıkları ile yakından ilişkilidir.

Ergenlik dönemi beslenmesine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, ergenlik döneminde yeterli büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi için vücudun yeterli miktarda besin ihtiyacının sağlanması gerektiğini söyledi.

Yalçın, “Ergenlik döneminde ihtiyaç duyulan besinler arasında enerji karbonhidratları, protein, vitaminler ve mineraller, özellikle de kalsiyum, demir ve çinko bulunur. Ergen diyetinin yeterli miktarda meyve, sebze ve tahıl içermesi gerekir. Enerji karbonhidratları, protein ve yağ, kalori şeklinde enerji sağlar. Proteine de ihtiyaç vardır çünkü doku ve organların yapıtaşıdır ve vücut dokusunu onarır. Bazal metabolizma hızını artırmaya yardımcı oldukları için kalsiyum, demir ve çinko da beslenmeye mutlaka dahil edilmelidir.” diye konuştu.

Sağlıksız beslenme yetişkinlikte kronik hastalıklara neden oluyor

Zülal Yalçın; besleyici bir diyetin kısa ve uzun vadeli faydaları olduğunu ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunların yanı sıra yetişkinliğe kadar süren kronik hastalıklara neden olabileceğini söyledi. Ergenlik döneminde beslenme eksikliğinin büyüme geriliğine neden olduğu konusunda ebeveynleri uyardı.

İştah kesen ve tok tutan besinleri tercih edin

Ergenlik döneminde çocukların aşırı veya eksik beslenmesinin riskli olduğunu söyleyen Zülal Yalçın, ebeveynlerin her zaman çocuklarının kilolarını yakından takip etmelerinin önemli olduğunu belirtiyor.

Yeterli kalori almayan gençlerin kilo kaybı, yetersiz beslenme, yorgunluk ve okulda zorluk yaşayabileceğini dikkat çeken Yalçın; “Beslenme programı uygularken iştah kesen ve tok tutan besinleri tercih etmek gerekir. Bir besinin tokluk sağlayabilmesi için lif oranının yüksek olması, sindirimin uzun sürmesi, mide ve bağırsaklarda daha çok kalması veya protein içeriğinin yüksek olması gerekir. İşte iştah kesen başlıca besinler, yumurta; vücuda alındığında yüzde yüz vücut proteinlerine dönüşebilen en kaliteli, örnek dediğimiz protein kaynağıdır. Sabah kahvaltıda tüketildiğinde gün içinde uzun süre tokluk sağlar. Yulaf; lif içeriği yüksek olduğundan sindirimi uzun sürer bu sayede süre tokluk sağlayarak iştahı azaltır. Yeşil çay; çoğunlukla yemek sonrasında veya ara öğünlerde içilen yeşil çay iştahın açılmasına sebep olan hormonların salgılanmasını baskılar. Tarçın; birlikte tüketildiği besinin glisemik indeksini düşürerek tokluk sağlayıcı özellik gösterir. Badem, ceviz, fındık; vitamin, mineral ve lif içeriği oldukça zengin olan yağlı tohumlardır. Yüksek yağ içeriği sayesinde mide boşalmasını geciktirerek tokluk sağlarlar. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelidir.” dedi.

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