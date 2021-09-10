Ergin Ataman: Euroleague kendi marka değerine zarar verdi

ERGİN ATAMAN: Sezon başında mutlaka bir hafta 10 günü Antalya’da Gloria turnuvasına ayırıyoruz. Gloria’daki tesisler hem Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en iyi tesislerinden birine sahip. Sezona hazırlanmak için çok iyi bir ortam var.

SORU: Hem lig hem Euroleague şampiyonluğu kazandınız. Hedeflerin hepsine ulaştınız bu yaz sizin için nasıl geçti?

ERGİN ATAMAN: İlk yıl Euroleague’e çok yaklaşmıştık pandemi nedeniyle olmadı. Geçen sene zorlu bir sezonun ardından kupayı kazandık. Büyük bir mutluluk yaşadık tabii ki. Güzel bir tatil yaptık ve şimdi yeni kupalar için yola çıktık.

SORU: Beklenenin aksine kadroda değişiklik olmadı. Bu kadro istikrarı ile ilgili neler söylemek istersiniz?

ERGİN ATAMAN: 2018 yazında takımın neredeyse tamamını değiştirdik. 10-11 yeni oyuncu geldi. Bu yapılanmadan sonra müthiş bir uyum yakaladık. Euroleague’de final oynadık ilk senesinde ve malum sonunda da Euroleague şampiyonluğu geldi. Birbirine alışmış gözü kapalı sistemi bilen, birbiriyle oynamaktan keyif alan bir takım olduk. O yüzden biz de kadroyu koruduk. Micic’i tutmak için bir fedakarlık yapmak gerekiyordu onu da yönetimimiz yaptı. Serbest olan iki üç oyuncumuz daha vardı. Biz de kadro tercihini istikrardan yana kullandığımız için opsiyonlarını değerlendirip takımda tuttuk. Tek kaybımız Sertaç Şanlı oldu. O tercihini Barcelona’dan yana kullandı. Biz de onun yerine Sertaç’a benzeyen Filip Petrusev’i aldık. Son iki sezonda büyük çıkış yapan bir oyuncu. Sırbistan milli takımında yer almaya başladı.

Son dönemde Avrupa’nın en başarılı ülkesi Türkiye. Çok sayıda kupa kazandı kulüplerimiz ama buna rağmen iyi pazarlanamıyor. Yayın gelirlerinde istenilen seviyeye çıkılmış değil. Basketbolun Türkiye’nin tanıtımına yaptığı katkıyla Avrupa’da hiçbir başarısı olmayan futbolun yayın ihalesinden kazandığı paralara bakınca insan üzülüyor.

SORU: Son dönemde NBA’den Avrupa’ya, Avrupa’dan NBA’ye bir koç değişimi var. Siz de teklif gelirse düşünürüm demiştiniz. NBA’de daha fazla Avrupalı koç görecek miyiz sizce?

ERGİN ATAMAN: Tabii ki NBA teknik kadrosunda yer almak güzel bir şey. Avrupa’da başarılı olup NBA’de baş antrenörlük yapan yok. NBA’de Avrupalı oyunculara yoğun bir talep var. Ama ben NBA kulüplerini bu konuda muhafazakar görüyorum. Bence Avrupa’da en az 5-6 antrenör orada görev yapabilecek kapasitede. İleride bu bize kısmet olur mu. Bu benim elimde olmayan bir konu. Herhangi bir baş antrenörlük teklifi gelirse bunu değerlendiririm.

SORU: Pandemi döneminde Euroleague’in sezonu bitirmemesi en azından bir plaket ile tebrik etmemesine kırgınlığınız var mı?

ERGİN ATAMAN: Euroleague bence kendi marka değerine zarar verdi. Koca bir sezonun yüzde 80’i oynanmıştı. Bunu yok saymış olmak herkesi hayal kırıklığına uğrattı. O günün şartlarında bence o gün verdikleri karara kendilerinin de pişman olduklarını düşünüyorum. Acele edilen bir karardı. Biraz daha bekleyip farklı bir karar gidebilirlerdi. Biz sözümüzü görevimizi yerine getirdik. Biz geçen sene şampiyon olacaktık o zaman bu sene şampiyon olmalıyız dedik. Onu da başardık ki bizim çok anlamlıydı. Tüm Avrupa’ya ve Euroleague yönetimine çok anlamlı bir mesaj verdik.



