Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik

THY Euroleague Finali'nin son bölümünde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile bir grup Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik yaşandı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 00:18 Son Güncelleme:
A A
Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik

CSKA Moskova'nın farkı açtığı sırada, sarı-lacivertli taraftarların "Mola alsana, mola alsana, Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarının ardından tecrübeli coach çılgına döndü.  Ataman'ın Fenerbahçeli taraftarlara tepki göstermesi dikkat çekti.

Ataman, maçın hakemi Luigi Lamonica'ya taraftarları şikayet etti.  

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girerek sarı-lacivertli taraftarları uyardı ve tezahürat son buldu.

Kaynak: Skorer

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...