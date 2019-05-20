Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik

Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik THY Euroleague Finali'nin son bölümünde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile bir grup Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik yaşandı