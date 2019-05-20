Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik
THY Euroleague Finali'nin son bölümünde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile bir grup Fenerbahçeli taraftar arasında gerginlik yaşandı
CSKA Moskova'nın farkı açtığı sırada, sarı-lacivertli taraftarların "Mola alsana, mola alsana, Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarının ardından tecrübeli coach çılgına döndü. Ataman'ın Fenerbahçeli taraftarlara tepki göstermesi dikkat çekti.
Ataman, maçın hakemi Luigi Lamonica'ya taraftarları şikayet etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girerek sarı-lacivertli taraftarları uyardı ve tezahürat son buldu.
Kaynak: Skorer