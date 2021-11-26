Ergin Ataman: Larkin son periyotta yıldız gibi oynadı

Turkish Airlines Euroleague’in 12’nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 89-84 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk üç periyodunda iyi bir oyun oynayamadıklarını söyleyen Ergin Ataman, “Çok iyi oynamadık maç boyunca. Özellikle üç çeyrek boyunca çok fazla top kaybımız oldu. Set hücumlarını yapamadık. Hızlı hücumlardan çok fazla sayı yedik. İkinci yarıda Larkin’in hazır olduğunu gördüm sahaya çıktığında bunu gösterdi. Son periyot sahada yıldız gibi oynadı ve bize çok önemli bir galibiyet getirdi” diye konuştu.

“MICIC BU AKŞAM ÇOK FAZLA TOP KAYBI YAPTI VE BENİ KIZDIRDI”

Vasilije Micic’in bu akşamki performansını ve onu son periyotta kullanım şekliyle alakalı olarak gelen soruya ise Ataman, “Micic bu akşam çok fazla top kaybı yaptı ve beni kızdırdı. Oyun kurucudan bu top kayıpları olunca çok zor durumda kalıyorsun. Maçın son bölümünde üç kısayla oynamak durumundaydık. Son çeyrekte Micic’i sahada tutup Fenerbahçe’nin konsantrasyonunu ikiye bölerek Larkin’den faydalanmayı amaçladık. Bunda da başarılı olduk. Micic biraz da savunmanın konsantrasyonunu üstüne çeksin diye sahada kaldı” cevabını verdi.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA)



