Ergin Ataman, Obradovic'in küfrettiği anları yorumladı
Fenerbahçe basketbol takımının dünyaca ünlü koçu Zeljko Obradovic, CSKA Moskova karşısında farklı mağlup olan takımına mola arasında çok sinirlenmiş ve küfürler etmişti. Ettiği küfürler kameralara da yansıyan Obradovic için birçok isim yorum yaptı.
Zeljko Obradovic takımının bu seneki performansından hiç memnun değil. Son oynanan CSKA Moskova maçını da 18 sayı farkla kaybeden Fenerbahçeli basketbolcular, Obradovic'in hışmına uğramış ve küfürle karışık fırça yemişti.
Hürriyet Spor Arena'nın özel haberinde olayı yorumlayan isimler arasında Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman da vardı.
Ergin Ataman, Obradovic'i savunurken kameraların mola esnasında takımın bu kadar içine girmesinin doğru olmadığını söyledi.
https://twitter.com/sporarena/status/1195411124080070656
Baba-oğul gibi
Ataman, Obradovic için "Maçlardaki yüksek adrenalin ile doğal yaşantıyı birbirine karıştırmamak lazım. Ben, Obradovic’in oyuncularıyla bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduğunu çok iyi bilen bir insanım" dedi.
"Kameralardan rahatsızız"
Ataman, kameralarla ilgiliyse "Biz antrenörler olarak molaların canlı ve sesli şekilde ekranlara getirilmesinden son derece rahatsızız. Kameraların sürekli zoomlayarak molalarda taktik toplantılarının içinde olması hoş değil. Sezon başında da bu hoşnutsuzluğumuzu Euroleage yönetimine bildirmiştik. Molalarda ve taktik toplantılarında antrenör ile sporcular arasında yaşananlar özeldir" dedi.
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