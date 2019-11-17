Zeljko Obradovic takımının bu seneki performansından hiç memnun değil. Son oynanan CSKA Moskova maçını da 18 sayı farkla kaybeden Fenerbahçeli basketbolcular, Obradovic'in hışmına uğramış ve küfürle karışık fırça yemişti.

Hürriyet Spor Arena'nın özel haberinde olayı yorumlayan isimler arasında Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman da vardı.

Ergin Ataman, Obradovic'i savunurken kameraların mola esnasında takımın bu kadar içine girmesinin doğru olmadığını söyledi.





Baba-oğul gibi

Ataman, Obradovic için "Maçlardaki yüksek adrenalin ile doğal yaşantıyı birbirine karıştırmamak lazım. Ben, Obradovic’in oyuncularıyla bir baba-oğul, ağabey-kardeş ilişkisi içinde olduğunu çok iyi bilen bir insanım" dedi.





"Kameralardan rahatsızız"

Ataman, kameralarla ilgiliyse "Biz antrenörler olarak molaların canlı ve sesli şekilde ekranlara getirilmesinden son derece rahatsızız. Kameraların sürekli zoomlayarak molalarda taktik toplantılarının içinde olması hoş değil. Sezon başında da bu hoşnutsuzluğumuzu Euroleage yönetimine bildirmiştik. Molalarda ve taktik toplantılarında antrenör ile sporcular arasında yaşananlar özeldir" dedi.





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