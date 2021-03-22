Ergin Ataman'a EuroLeague'den ceza!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a, Bayern Münih maçı sonrasında hakemlere gösterdiği tepki nedeniyle 1 maç ceza verildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Anadolu Efes - Panathinaikos maçında takımın başında olamayacak.
22 Mart 2021, Pazartesi 21:01 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak, 55 yaşındaki antrenörün hakemlere saygısız davranması gösterildi.
Ergin Ataman, 25 Mart'taki Anadolu Efes-Panathinaikos OPAP karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
Anadolu Efes'in deplasmanda Bayern Münih'e 80-79 yenildiği müsabakanın ardından Ataman, hakemlere tepki göstermişti.