İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde eden Ataman, Anadolu Efes'le Avrupa'nın en büyük kupasını kazanırken maçın ardından ilk olarak Türkçe konuşacağını belirtip duygularını dile getirdi.

İLK OLARAK TÜRKÇE

Röportajı ilk olarak Türkçe yapacağını daha önce belirttiğini söyleyen Ergin Ataman "Türkçe konuşacağım. Tüm Türkiye bizi izliyor. Bu kupa size armağan olsun! Şehitlerimize armağan olsun! Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını." dedi.

"GEÇEN SEZON İPTAL EDİLDİ"

Bu kupanın iki kupa yerine geçtiğini belirten Ataman, "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum. Benim kazanıp, kazanmamam önemli değil. Bu takım çok hak etti. Geçen sezon iptal edildi. Kupayı da alırken Bertemou'ya söyledim. Bu iki kupa yerine geçer. Türk halkı buraya gelemedi. Bize vize sorunları çıkardılar ama kupayı onlara armağan ediyorum. Almanya'daki ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza aramağa olsun." diye konuştu.

"BİZ BİR AİLE GİBİ OLDUK"

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'la ilgili konuşan Ergin Ataman "Allah yardım etti ve sözümüzü tuttuk. Barcelona çok iyi bir takım, sezonu lider tamamladı. Ancak elimizden geleni yaptık. Tuncay Özilhan Bey de çok yatırımlar yaptı, armağan olsun. Biz bir aile gibi olduk. Baba-oğul, abi-kardeş ilişkimiz var. Birbirimize saygımız var. Maçtan sonra başkana 'Nihayet aldık' dedim. Bir haftadır bizle, çok heyecanlıydı. Geceleri uyumadı, takımla gezdi. Türkiye için mutluyum ama Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes grubu için mutluyum." şeklinde konuştu.

"AİLELERİMİZE VİZE VERMEDİLER AMA..."

Ergin Ataman vize sorunu çıkartan Almanya'ya da gönderme yaparak "Kupayı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Sadece oğlum buraya geldi, kızlarıma vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz." diye konuştu.

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