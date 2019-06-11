Ergin Ataman’dan kulaklıklı tepki

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı

11 Haziran 2019, Salı 20:16
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Ergin Ataman’dan kulaklıklı tepki

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti.

Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi. 

İSTANBUL (İHA)

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