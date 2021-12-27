Galatasaray'ın efsane kadrosunun önemli isimlerinden Ergün Penbe, Kırılma Anı programının konuğuydu. Ergün Penbe, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adım atmış, ancak Galatasaray'da hiç çalışmamıştı. Fatih Terim'in yardımcılığı görevi için teklif aldığını açıklayan Penbe, teklifi kabul etmediğini açıkladı.
Futbol Ergün Penbe'den malumun ilanı: Fatih Terim'in yetiştirdiği teknik direktör var mı?
"Ondan daha ne alabilirdim ki?"
Penbe, şöyle konuştu:
Ben futbolu bırakıp antrenör olduktan sonra Fatih Hoca Galatasaray'ın başına bir kez daha geçmişti. O dönemde bana yardımcılık görevi teklif edildi ama ben teknik direktörlük yapmak istediğim için kabul etmedim. Çünkü Fatih Terim'le yıllarca çalışmıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım. Daha ne alabilirim ki?
"Yetiştirdiği kimse olmadı"
Kaldı ki Fatih Hoca ile yıllardır çalışan bir sürü isim oldu. Görüyoruz hepsini, neredeler? Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı, yok.
Fotoğraf: Fanatik
"Galatasaray'a doğru zamanda dönmek isterim"
Galatasaray'da çalışmayı elbette isterim. Ama önce yardımcılık teklifi geldi sonra da altyapı hocası olmam istendi. Benim UEFA Pro lisansım var ve gerekli tecrübeleri kazanmışım. Altyapıda ne yapacağım?
Çalışacaksam üst takımlarda çalışmak istiyorum. Galatasaray'a doğru zamanda doğru işi yaparak hizmet etmek isterim.
Ergün Penbe'nin bahsettiği üzere daha önce Galatasaray'da top oynamış Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Hakan Balta ve daha nice isim Terim'in yardımcılığını yaptı ancak ayrılan isimlerden hiçbiri aktif teknik direktörlük yapmıyor.
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