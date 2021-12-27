Ergün Penbe'nin bahsettiği üzere daha önce Galatasaray'da top oynamış Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ateş, Selçuk İnan, Albert Riera, Hakan Balta ve daha nice isim Terim'in yardımcılığını yaptı ancak ayrılan isimlerden hiçbiri aktif teknik direktörlük yapmıyor.