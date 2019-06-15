Ergün Uçucu kimdir? Kaç yaşındaydı?

Türk sinemasının emektar oyuncusu Ergün Uçucu, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biri olan usta oyuncunun yaşamını yitirmesiyle birlikte onu tanımayanlar "Ergün Uçucu kimdir" sorusuna yanıt aramaya başladı.

ERGÜN UÇUCU KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ergün Uçucu, 22 Mayıs 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergun Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından biriydi. Yıllarca TRT’de Uykudan Önce programı ve Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol aldı. Oğlu Canberk Uçucu da kendisi gibi oyuncu.