Sağlığa olan faydalarıyla adından söz ettiren erguvan çiçeği, mor ve pembe tonlarındaki çiçeğiyle gözleri kamaştırıyor. Peki, erguvan çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Erguvan çiçeği hikayesi nedir? Erguvan çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

ERGUVAN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMAI NASIL YAPILIR?

Sıcak ve soğuk havalara karşı dayanıklı olan erguvan çiçeğinin bakımı birçok bitkiye göre kolay kabul edilir. Don olaylarından uzak tutulması gereken erguvanın, yaz aylarında haftada 2, kış aylarında 10 günde 1 kez sulanması yeterlidir. Bunun yanında erguvanın bakımında bazı olmazsa olmazlar bulunur.

Erguvan bitkisinin her yıl mutlaka düzenli olarak budanması gerekir.

Suyu çok sevmez, ancak susuz bırakılması bitkiye öneli derecede zarar verebilir.

Zararlı böceklere ve mantara karşı mutlaka ilaçlanması gerekir.

Erguvan çiçeği her mevsime dayanıklı olmasına rağmen kış aylarında bakımı daha hassas olmalıdır. Erguvan çiçeği kış haricindeki mevsimlerde haftada 1 kez sulanabilir. Kış aylarında ise 10 günde 1 kez sulama yapılabilir. Kış soğu nedeniyle suyunun mutlaka ılık olmasına dikkat edilmelidir.

ERGUVAN ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İstanbul'un simgesi olarak kabul edilen erguvanların birçok özelliği bulunur.

Erguvan 10 metreye kadar uzanabilen, yaprak döken çalı görünümünde bir bitki türüdür.

Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olması yetişmesini kolaylaştırır.

Taze, kuru, balçıklı ve kireçli toprağı sever.

Erik ve badem ağaçlarında olduğu gibi Erguvan'ın çiçekleri yapraklarından daha önce açılır.

Toprağa azot bağlayan bitkidir.

Bolca tohum verir.

Yaprakları karşılıklıdır. Şekilleri genellikle benzerdir ve düzenli dizilirler. Yaprak uçları yuvarlak olan bitkinin dip kısmı kalp şeklindedir.

Meyveleri sonbaharda olgunlaşır, kış mevsimi boyunca dalında kalabilir.

Don olaylarından etkilenir fakat kış ayları yumuşak geçiyorsa bu mevsimde erken çiçeklenmesi mümkündür.

Hızlı şekilde büyüyen bitkilerdendir.

Çiçekleri ortalama 1,5-2 santim arasındadır. Meyveleri ise fasulye şeklinde olup 7-10 santim aralığında değişen boya sahiptirler.

Mart, Nisan ve Mayıs arasında çiçek açtığı söylenebilir.

ERGUVAN ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Erguvan ağacının her kültür ve inanışta farklı bir hikayesi vardır. Bunlardan en çok bilineni ise Hz. İsa'ya ihanet eden Yahuda isimli havarinin, kendisini Erguvan ağacına astığı tabiridir. Bu sebeple İngilizce dilinde sıklıkla Yahuda'nın ağacı olarak isimlendirilir.

Roma imparatorluğu zamanında, erguvan kararlılık ve yüceliği simgelerdi. Osmanlı'da ise Hürrem Sultan'ın en çok sevdiği rengin erguvan moru rengi olduğu belirtilir. İmparatorluk rengi olmasından dolayı, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce üzerine erguvan moru renkli elbiseler giydirildiği ifade edilir.



