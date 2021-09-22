A Spor'un canlı yayınına bağlanan Erhan Çelenk, yaşananları anlattı. Çelenk, "Baiano topu benden önce aldı, bir anda içeri doğru dürttü. Normalde defans oyuncusu öyle yapmaz, son anda fark ettim ki arka baldırını tutuyor. Sakatlandığını son anda gördüm. O an duygusal olarak etkileniyorsunuz tabii, hiç düşünmeden topu taca attım. Başka türlüsü yakışmazdı" dedi.

Çelenk, kendisine sorulan "Baiano ile ya da Mustafa Denizli ile konuştun mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Maçtan sonra Mustafa Hoca ile konuştuk. Bana takıldı, "Niye gol atmadın ya da attırmadın?" dedi. Ben de, "Hocam yakışmazdı" dedim. Hoca da güldü, "Zaten yapsan seni kenara alırdım" dedi.