Erhan Kuşkapan hem oynuyor hem de kaleci antrenörlüğü yapıyor

Türkiye’de ampute takımlar için yeni çalışmalarına devam ediyor.

Ampute takımlar için çalışıyor!

Erhan Kuşkapan Türkiye’de bulunan ampute takımlarının Avrupa şampiyonasına katılması için hedeflediği yolda hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu çalışmalarının meyvesi olan yeni kitabı ampute futbolda kalecilik, hem bir kılavuz işlevi görüyor hem de tecrübelerini kapsıyor. Yeni çalışmalar düzenlemek ve kalecilik eğitime devam ederken sahadan da uzak kalmamayı hedefleyen oyuncu, 1988 yılında Ankara’da doğmuş ve uzun yıllardır Türkiye futboluna katkıda bulunmuştur.

Hoca Ahmet Yesevi üniversitesinde yüksek lisans yapmış olan Antrenör, Osman Çakmak, Aykut Kocaman ve Samet Aybaba ile çalışmalar yaparak, milli takıma hazır kalecilerin olması için hedeflediği yolda adım adım ilerliyor. Bilgi ve tecrübeyle çıktığı bu yolda hem oynuyor hem de kaleci antrenörlüğü yaparken deneyimlerini konu alan bir kitap hazırlığı da yapıyor.

Erhan Kuşkapan yeni dönem kaleciliği hedefliyor!

Yeni dönemde birçok ampute takımda kaleciliğin üst sıralara taşınmasını ve ampute takımlarının da Avrupa şampiyonasına katılmasını sağlayacak seçenekleri değerlendiriyor. Bu süreçte bol bol çalışarak, özellikle antrenörlük deneyiminin kazandırdığı tecrübeleri öğrencilerine de sunmayı hedefliyor. Türkiye’de birçok ampure takıma katkısı olan Erhan Kuşkapan, Avrupa’nın da dünyanın da Türkiye futboluna hayran kalmasını amaçlıyor.

Son dönem futbolunda, yeni bir kapı açılmasını ve ampute takımlarında oynayan oyuncuların özgüven kazanarak daha büyük çalışmalar ve özveriyle hareket etmelerini amaçlarken, bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Avrupa şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor

Yeni kaleciler yetiştirirken, kitap hazırlıkları da yaparak bu süreci akademiye de taşımış olan antrenör, son dönemde Türkiye futbolu için birçok adım atmıştır. Sevilen şehir takımlarının da üst sıralarda yer almasını, küçük liglerden çıkıp büyük liglere adım atmalarını hedefliyor.

Çalışarak ve deneyimlerini öğrencilerine sunarak, kendi hocalarından da aldığı tavsiyelerle ampute takımlar için gerekli olan bütün çalışmaları yerine getiriyor, Eylül’de yapılacak olan Avrupa şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.