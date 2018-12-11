Erhan Nacar 6 yaşındaki oğlunu kötü alışkanlıklara mı yöneltti?

Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Erhan Nacar'ın eski eşi Kübra Çamözü şunları söyledi:

''Çocuğuma doğru mu yalan mı söylüyor diye defalarca sordum.

Tekrar sorduğumda çocuğum 'Yemek yedik, babam balkonda sigara içiyordu 'Gel sana da vereyim' dedi. Ben de 'hayır' dedim. Israrla 'Gel iç bir tane dedi. Bana zorla içirdi. Ne yapayım anne?' dedi.

Ankara'daki evinde de şu an evli olduğu eşiyle alkol alırken çocuğuma bardağını uzatıp 'Gel bunu iç' demiş. Çocuğum ağzına aldığı gibi hemen çıkartmış. Sonra da babası 'Şaka yaptım' demiş.

Çocuğumun bu anlattıklarını ses kaydına aldım. Savcılığa ifade verdim. Bizim bulunduğumuz karakola yazı göndermişler Atlas'ın ifade vermesi için.

Çocuğumun belli bir yaşa gelene kadar babasıyla ilişkisi kesilsin istiyorum. Böyle bir şahsın 6 yaşındaki çocuğumu görmesini istemiyorum.''

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, geçen günlerde sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.